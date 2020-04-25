Армия и оружие
Lenta.ruРоссия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Как отмечается, Су-27 идентифицировали истребители F-16 ВВС Бельгии и сопровождали их, пока те не изменили курс полета. После того, как бельгийские самолеты начали отдаляться от границы, российские продолжили плановое выполнение учебно-боевых задач.
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Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Коммерсантъ 01:29
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заразился коронавирусом
Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заразился коронавирусной инфекцией. У него появились все симптомы, о которых рассказывали по телевидению.
Актуальные Новости 05:05
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости вчера в 05:27
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 23 апреля в 01:40
Политика
75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе
25 апреля 1945 года состоялась легендарная встреча советских и американских военных на реке Эльба.
Газета.Ru 05:08
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Футбол
Сын Зидана принял решение выступать за сборную Алжира
Голкипер "Расинга" Люка Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, принял решение выступать за сборную Алжира.
Soccer.ru 03:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Армия и оружие
На юге Украины провели испытания ракеты «Ольха»
В пресс-службе напомнили, что "Ольха-М" — это реактивный боеприпас калибра 300 мм, который способен поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что является создателем украинского "ракетного щита".
REGNUM 06:34
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Происшествия
Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова
Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
РИА Новости 05:58
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Авто
Кроссовер Beijing X7 получил модульную платформу BMFA
В базовой комплектации кроссовер Beijing X7 получил передний привод, а также многорычажную подвеску.
Rusargument 07:21
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Происшествия
Коронавирусом заразились заключенные колонии в Тульской области
Одиннадцать заключенных исправительной колонии №2 в Тульской области заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:00
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
В Пензенской области выявлено 23 новых случая коронавируса
За сутки выявлено 23 новых случая, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.
Пенза-взгляд 05:48
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском 23 апреля в 05:55