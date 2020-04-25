Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Как отмечается, Су-27 идентифицировали истребители F-16 ВВС Бельгии и сопровождали их, пока те не изменили курс полета. После того, как бельгийские самолеты начали отдаляться от границы, российские продолжили плановое выполнение учебно-боевых задач.
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Россия поднимала в небо истребители из-за самолета ВВС Бельгии

Московский Комсомолец05:00

Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Lenta.ru05:36

Сопровождение российскими Су-27 бельгийского F-16

RT на русском06:20

Российские Су-27 сопроводили самолет ВВС Бельгии над Балтийским морем

РИА Новости05:20

Российские истребители сопроводили бельгийский истребитель над Балтикой

РБК06:35

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бельгийского F-16 у западной границы РФ

ТК Звезда04:59

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем

ТАСС04:46
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В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

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Газета.Ru 05:28
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В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
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Здоровье

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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции

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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
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Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

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Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
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Кино

Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде

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Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
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Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

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Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
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Общество

В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци

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За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
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Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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