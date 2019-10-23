Экономика
ТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
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Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикРоссийская газета вчера в 23:05
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны
Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.
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Хоккей
Спасший команду Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
Российская газета 03:25
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество
Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Трамп отменил санкции США против Турции
Вашингтон отменяет санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 12:03
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe вчера в 03:23
Финансы
Рубль слабо меняется к доллару и евро в начале дня
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 2 копейки, до 63,72 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ вчера в 03:15
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Наука
В России нашли хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила
В России исследователями обнаружен хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила, об этом сообщает популярное издание Nature.
Evo-rus.com 03:26
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Общество
ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии
Документы о финских концентрационных лагерях в Петрозаводске впервые были обнародованы Управлением ФСБ по Республике Карелия.
Политика Сегодня 03:31
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц
Комсомольская правда вчера в 10:59
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Политика
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. Жителям Донбасса доставили 600 тонн гуманитарных грузов.
ФАН 02:29
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала
Ридус вчера в 20:04
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Здоровье
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта.
Газета.Ru 02:09
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Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite
Astera 22 октября в 14:56
Футбол
«Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу»
Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Ридус вчера в 15:00
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
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Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Армия и оружие
ВКС России не смогли отогнать два американских бомбардировщика B-52 от Крыма и Сочи
Судя по информации «Телеграм»-сообществ, американские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы следовали через территорию Румынии, практически вплотную подошли к Крымскому полуострову, где отработали нанесение ударов, после чего направились к Сочи, подлетев к резиденции российского лидера на расстояние порядка 50 километров, взяли курс на Грузию, и развернувшись, направились обратно в Румынию.
Avia.pro 22 октября в 09:00