Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Происшествия Тела 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Общество Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Политика Трамп отменил санкции США против Турции Вашингтон отменяет санкции, введенные против Турции в связи с началом операции «Источник мира» в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Авто Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.

Финансы Рубль слабо меняется к доллару и евро в начале дня Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 2 копейки, до 63,72 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Наука В России нашли хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила В России исследователями обнаружен хрящевой скелет древнего «ухмыляющегося» крокодила, об этом сообщает популярное издание Nature.

Экономика Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн "Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.

Общество ФСБ опубликовала данные о финских концлагерях в Карелии Документы о финских концентрационных лагерях в Петрозаводске впервые были обнародованы Управлением ФСБ по Республике Карелия.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Политика Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. Жителям Донбасса доставили 600 тонн гуманитарных грузов.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Здоровье Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам Употребление кофе по утрам вместо завтрака может плохо повлиять на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Футбол «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Спорт Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.