Экономика
КоммерсантъРоссия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.
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Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикТК Звезда вчера в 23:21
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
Девочку-подростка обвинили в изнасиловании 13-летних школьниц в Москве
Регион online вчера в 17:45
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика
Дональд Трамп распорядился снять санкции с Турции
Американский лидер Дональд Трамп дал поручение Минфину снять все ранее введённые ограничения в отношении Турции после начала проведения ею военной спецоперации на сирийской территории.
Наша версия вчера в 14:15
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский сообщил, что кинематографисты-должники более не смогут получать государственную поддержку.
Культуромания вчера в 01:47
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета вчера в 18:34
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Гаджеты
Xiaomi представила умное одеяло с подогревом
Вслед за умной курткой компания представила технологичное смарт-одеяло с подогревом.
Srnsk вчера в 07:39
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru вчера в 14:53
Экономика
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
Право.ру вчера в 02:58
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
В Сети появилось видео с заходом на посадку на аэродром Ватерклоф (ЮАР) стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России в сопровождении двух учебно-боевых самолетов южноафриканских ВВС.
РИА Новости вчера в 23:58
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Авто
В России скоро появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Автоновости дня 22 октября в 03:32
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Политика
Украинцев предупредили о проблемах из-за отказа от транзита газа РФ
Ряд небольших городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Росбалт вчера в 10:15
Общество
В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии
В посольстве РФ в Чехии осудили случившееся и заявили, что осквернение памятника не имеет оправдания, а также подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 17:22