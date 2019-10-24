Экономика

ТАССТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
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Максим Орешкин
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад 03:01

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