Экономика

Накануне.RuНакануне.RuРоссия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место из 190 в новом рейтинге Всемирного банка Doing Business по легкости ведения бизнеса. Россия улучшила свои позиции на три строчки и впервые вошла в топ-30. Отчасти подъем России в рейтинге - результат ухудшения показателей ближайших конкурентов.
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Максим Орешкин
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад 03:01

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