Экономика
ТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
Читать в источнике
Оценить163
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад 03:01
с чего всё началось
Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который 24 октября опубликовал Всемирный банк. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
Абызов заявил, что его сын уехал в США
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в четверг в суде заявил, что один из его сыновей был вынужден уехать в США, опасаясь изъятия органами опеки, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 13:31
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru 22 октября в 23:10
Музыка
Певица Селена Гомес выпустила новый клип, снятый на iPhone
23 октября 2019 года американская поп-певица Селена Гомес выпустила песню и клип «Lose You to Love Me», который был снят на камеру iPhone.
REGNUM 13:49
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия 07:27
Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
RT на русском 13:55
Единоборства
Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова «трусом»
В рамках пресс-конференции, проходившей в Москве, Макгрегор проинформировал о своем возвращении в октагон.
Актуальные Новости 13:36
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
Kazanfirst.ru 22 октября в 15:21
Общество
В Эстонии снесли памятник советским воинам
В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Lenta.ru 12:30
Здоровье
В Пензе открыли медицинский модуль Центра крови
Отвечает всем требованиям российского уровня. 24 октября в Пензе открыли медицинский модуль Центра крови.
ГТРК Пенза 07:40
Общество
Столичная мэрия согласовала «Русский марш» в районе Люблино
В этом году на "Русский марш" тоже было подано две заявки. Вторую столичная мэрия отклонила.
Эхо Москвы 13:03
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
REGNUM вчера в 18:44
Гаджеты
Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
RT на русском 10:10
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:0 (2-й тайм)
В Москве стартовал матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным ЦСКА и венгерским «Ференцварошем».
Нева Спорт 12:55
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Шоу-бизнес
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола
Джулия Ванг показала обнаженное фото после смены пола Победительница 15-го сезона телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг превратилась в Томаса.
Экспресс газета 12:37
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16