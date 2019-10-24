Экономика
ТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
Читать в источнике
Оценить166
Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикТК Звезда 23 октября в 23:21
с чего всё началось
Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который 24 октября опубликовал Всемирный банк. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию.РБК23 октября в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:07, Вашингтон
Показать все источники
Как вести бизнес в Молдове: легко зарегистрировать, но трудно получить разрешение на строительство
КП - Молдовавчера в 18:00
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:07, Вашингтон
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото Анастасии Заворотнюк с больными детьми
В Сети появилось фото актрисы с больными детьми, которым она раньше помогала.
OAnews 06:17
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня вчера в 07:30
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 03:42
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Россия списала долг странам Африки
В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки.
Ореанда-Новости вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота в честь дочери Мии сделала татуировку
Рита Дакота, являющаяся популярной отечественной исполнительницей песен, в честь своей дочки Мии сделала на правом ребре нательный рисунок.
Дни24 06:27
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Здоровье
Кабмин снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор»
Возрастные ограничения для программы «Земский доктор» снимаются — единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров смогут получить медики любого возраста при переезде в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек.
Парламентская газета 06:51
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Авто
Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net 04:55
Происшествия
В Германии уничтожат 320 тонн колбасы из-за гибели троих человек
Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.
Экономика сегодня 05:15
Общество
Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края
Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.
ТАСС 03:44
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 23 октября в 12:44
Здоровье
35 курян заболели «мышиной лихорадкой», один человек умер
В качестве мер профилактики рекомендуется защищать от грызунов дома и подвалы, а также хорошо обрабатывать хранящиеся там фрукты и овощи.
46ТВ 06:10
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00