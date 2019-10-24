Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который 24 октября опубликовал Всемирный банк. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию.

с чего всё началось

Конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

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