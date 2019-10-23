Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

Всемирный банк в 17-й раз обнародовал результаты глобального рейтинга о состоянии бизнес-среды. Россия за год поднялась с 31-го на 28-е место.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Армия и оружие Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.

Общество В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Футбол ЦСКА — «Ференцварош». Где покажут матч Лиги Европы Сегодня, 24 октября, ЦСКА сыграет против «Ференцвароша» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.

Здоровье Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

Происшествия Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском Родственники опознали и забрали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Энергетика Цена на нефть продолжает падать На 0,77% снизились декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI, сейчас цена за баррель составляет $54,06 .

Политика Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.

Политика Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть От некоторых продуктов стоит вовсе отказаться. В список попала рафинированная мука, которую лучше всего заменить цельнозерновой.

Хоккей Кучеров и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург» в НХЛ Встреча во Флориде завершилась со счетом 3:2. Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Общество Продажу пива на российских стадионах одобрили Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.

Единоборства Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.