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Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад вчера в 03:01
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