Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.

Россия заняла 28-е место в обновленном рейтинге Doing Business, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе Всемирного банка. Укрепление позиций связано с сокращением сроков получения разрешений на подключение электричества и строительство.

Россия перебралась на 28-ю строчку в рейтинге Doing Business

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