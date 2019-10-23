Экономика
Газета.RuРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Всемирный банк в 17-й раз обнародовал результаты глобального рейтинга о состоянии бизнес-среды. Россия за год поднялась с 31-го на 28-е место.
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Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости вчера в 22:16
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