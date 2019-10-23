Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.

Всемирный банк в 17-й раз обнародовал результаты глобального рейтинга о состоянии бизнес-среды. Россия за год поднялась с 31-го на 28-е место.

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

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Политика Сноуден считает, что Америка будет вмешиваться в российские выборы В начале второго квартала этого года был опубликован доклад Роберта Мюллера, в котором спецпрокурор США утверждал о влиянии российских властей в выборы Президента США 2016 года.

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Происшествия Броневик протаранил автомобиль в Костроме Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".