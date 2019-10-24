Экономика
ИзвестияРоссия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, за последние три года Россия улучшила позиции в рейтинге на 12 строчек.
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Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад вчера в 03:01
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