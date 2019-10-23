Экономика
Газета.RuРоссия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк. Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 31 место из 190.
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Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости вчера в 22:16
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«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
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Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
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RT на русском вчера в 09:40
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Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
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REGNUM вчера в 06:20
Политика
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РИА Новости вчера в 20:03
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Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
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На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".
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Политика
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Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
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РИА Новости 22 октября в 13:42
Экономика
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На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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Добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии победительница Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт, 23 октября сообщает The Guardian.
Красная весна вчера в 18:20
Общество
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Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
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Газета.Ru 22 октября в 23:16
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК 21 октября в 06:42
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Названы способы повысить интерес школьников к обучению
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Жертвой взрыва стал 53-летний Виктор Дегтярев, ветеран АТО с позывным Сенсей. С 2014 года он проходил службу на Донбассе.
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В описании сказано, что члены семья являются фанатами сериала «Дживс и Вустер», поэтому потенциальный кандидат должен обратить внимание на персонажа Дживса, чтобы понять, каким его хотят видеть работодатели.
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Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
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