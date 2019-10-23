Экономика
Газета.RuРоссия поднялась в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк. Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 31 место из 190.
Читать в источнике
Оценить26
Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
— Максим Орешкин, российский политикРИА Новости вчера в 22:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Вести.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
В недавней публикации Надежда Бабкина продемонстрировала результаты посещения салона красоты, где над ней поработали визажисты и стилисты, тщательно продумывая каждую деталь нового имиджа.
ГлобалМСК.ру 22 октября в 09:23
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 22 октября в 10:28
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском вчера в 05:13
Политика
Cubana de Aviacion отменила международные рейсы из-за санкций США
Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion отменила рейсы в Мексику, Венесуэлу и другие страны.
Российская газета вчера в 22:02
Футбол
Футболист «Витесса» послал Слуцкого на тренировке
Футболист нидерландского «Витесса» Ришедли Базур нагрубил главному тренеру команды Леониду Слуцкому во время тренировки, сообщила «Газета.Ru».
Телеканал 360° вчера в 20:16
Армия и оружие
Взгляд «Таймс» на глобальную экспансию Путина: сфера влияния России (The Times, Великобритания) (The Times)
Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама едко, но точно назвал Россию региональной державой.
ИноСМИ вчера в 13:25
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке
Кардиологи утверждают, что к 40 - 45, а нередко и к 35 годам у многих современных людей встречаются те или иные неполадки в сердечно-сосудистой системе.
Комсомольская правда вчера в 11:30
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Нева Спорт вчера в 14:27
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Футбол
Клопп: «Не особо наслаждался игрой с „Генком“, но результатом доволен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (4:1). Также Клопп оценил игру полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена, который стал автором двух забитых мячей.
Sport24.ru вчера в 18:21
Происшествия
Глава сельсовета в Амурской области задержан при получении взятки
Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Амурской области задержан правоохранителями при получении взятки в размере 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 00:05
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
RT на русском вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте закрутил роман со студенткой
Избранницу Дени Байсарова зовут Марией, она является 21-летней студенткой ВУЗа МГИМО.
Bimru.ru вчера в 02:43
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Газета.Ru вчера в 13:58
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Финансы
Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика
Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами
Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество
«Ъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На одном из теневых ресурсов 13 октября появились персональные данные клиентов Сбербанка на миллион строк, накопленные с 2015 года, сообщает газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 18:13
Футбол
«Динамо» Киев — «Копенгаген»: определился фаворит матча Лиги Европы
Игра в Киеве на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00 мск. Букмекеры оценили шансы команд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика 22 октября в 07:07