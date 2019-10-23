Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия поднялась в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020 на три позиции и заняла 28 место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный банк. Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 31 место из 190.
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Максим Орешкин
Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед.
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