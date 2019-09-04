Россия поднялась в рейтинге самых безопасных для туристов стран мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), улучшив свой результат на 11 позиций по сравнению с показателем 2017 года.

Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран мира

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