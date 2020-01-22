Политика

РБКРБКРоссия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
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Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

РБК06:09

Российская Федерация занимает 134 место в индексе демократии

Эхо Москвы07:30

Россия поднялась в «Индексе демократий» на 10 позиций и сравнялась с Республикой Конго

Коммерсантъ07:36

Россия заняла 134 место в ежегодном «рейтинге демократии»

Московский Комсомолец06:54

Россия поднялась во всемирном рейтинге демократии. Теперь наши соседи Гвинея и Республика Конго

Фонтанка.Ру05:44

Россия поднялась на 134-е место в рейтинге демократии. Теперь она между Гвинеей и Конго

Афиша Daily04:53

В «рейтинге демократий» Россия заняла 134-е место из 167, уступив Украине и Индии

Росбалт07:01
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Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

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«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
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Владимир Путин встретился с представителями общественности

Встретился с представителями общественности, где обсуждают инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному Собранию.
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Политика

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Lenta.ru вчера в 13:16
Общество

Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России

В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Москва 24 06:27
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
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Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
News.ru 06:46
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Экономика

Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол

Солтмурад Бакаев объявил о переходе в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из московского "Спартака" в казанский "Рубин". Об этом футболист заявил в Instagram.
Российская газета 07:45
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у татарстанской компании «Чулпан-Мед»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования у альметьевской страховой компании «Чулпан-Мед», сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Коммерсантъ Казань 04:41
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Комсомольская правда 05:37
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
Политика

В полпредстве не подтверждают отставку Цуканова

Утверждалось, что Цуканова может сменить Алексей Гордеев, покинувший пост вице-премьера в правительстве.
Политсовет 07:19
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 06:22
Политика

Новым главой Минэкономразвития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Life.ru вчера в 12:32
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Экономика

Рецессия в США потянет за собой всю мировую экономику — эксперт

В США в 2021 году может произойти рецессия, которая приведёт к замедлению экономического роста во всём мире, в том числе и в России.
REGNUM вчера в 03:53
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM вчера в 04:31
Политика

Сформирован новый состав правительства России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации.
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Игры

Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игромания.ру 03:37
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Политика

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины

Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
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Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
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Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" в Польше отказался принимать временную экспозицию музея Победы и центра "Холокост" к 75-летию освобождения Освенцима солдатами Красной армии, сообщил представитель центра Леонид Терушкин.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.
Paparazzi.ru вчера в 03:48
Происшествия

Присяжные признали Евгения Андреева виновным по всем пунктам

Как стало известно «Правде ПФО» от собственных источников, присяжные заседатели Московского райсуда столицы Чувашии признали Евгения Андреева виновным по всем пунктам.
Правда ПФО вчера в 10:15
Энергетика

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.
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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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Государство в Центральной Африке. Население по оценочным данным на начало 2019 года - около 92 миллионов человек, территория - 2 345 409 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Является второй по площади территории и четвёртой по численности населения страной в Африке.
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