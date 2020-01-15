Общество
ИзвестияРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы. В прошлом году Россия в том же рейтинге заняла 24-ю позицию, отмечает «Газета.ру».
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с чего всё началось
Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.Газета.Ru07:39
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Хоккей
ДеБур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»
Пресс-служба «Вегаса» объявила об отставке с поста главного тренера команды Жерара Галлана.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Политика
Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут
Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Политика
Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти
Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
Политика
Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции
Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Гаджеты
Huawei P40 показан на качественном рендере
Общество
Путин поручил увеличить доплаты учителям
Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Общество
Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца
По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Экономика
Россию похвалили за борьбу с «зомби»
Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику.