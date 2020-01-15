Общество

ИзвестияИзвестияРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы. В прошлом году Россия в том же рейтинге заняла 24-ю позицию, отмечает «Газета.ру».
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с чего всё началось
Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report
 возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.
Газета.Ru07:39

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Россия оказалась второй в списке наиболее могущественных стран мира

Газета.Ru07:39

Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

REGNUM04:18

РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира

РИА Новости03:57

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

Взгляд.ру00:14
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 10:43
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Хоккей

ДеБур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»

Пресс-служба «Вегаса» объявила об отставке с поста главного тренера команды Жерара Галлана.
Матч ТВ 11:02
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Политика

Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
РИА Новости 10:50
Общество

В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»

Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
РИА Новости 08:01
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут

Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Говорит Москва 05:55
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Политика

Путин предложил закрепить индексацию пенсий в Конституции

Во время ежегодного послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин отметил необходимость внесения в Конституцию положений об индексации пенсий и соотношении между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом.
Аргументы и Факты 05:29
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Гаджеты

Huawei P40 показан на качественном рендере

The GEEK 04:28
Общество

Путин поручил увеличить доплаты учителям

Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Lenta.ru 04:33
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Общество

Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
RT на русском 04:17
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Lenta.ru 07:08
Киберспорт

PUBG Corporation анонсировала шестой сезон и представила карту Karakin

CyberSport.ru 06:11
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
ТагилСити.ру вчера в 10:29
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие

Немецкая газета назвала впечатляющим проект российского авианосца

По информации издания, размеры корабля составят более 300 м в длину и свыше 65 м в высоту, а его водоизмещение достигнет 80 тыс. т. Авианосец будет работать на четырех атомных реакторах мощностью по 305 МВт каждый и сможет достичь скорости до 55 км/ч, приводит детали газета.
РБК 11:07
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Российская газета 10:19
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

Автомобиль предстал перед зрителями полностью без камуфляжа. Предполагается, что он был замечен во время съёмок рекламного ролика.
Тарантас Ньюс 07:39
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Экономика

Россию похвалили за борьбу с «зомби»

Глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Якоб Френкель похвалил Россию и российский Центробанк за проводимую политику.
Lenta.ru 09:38
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