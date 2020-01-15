с чего всё началось

Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы. В прошлом году Россия в том же рейтинге заняла 24-ю позицию, отмечает «Газета.ру».

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

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