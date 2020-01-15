Общество

РБКРБКРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира

В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.
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Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

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РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия признана второй по могуществу среди стран мира

Аргументы и Факты01:32

Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран

News.ru03:21

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Вечерняя Москва02:18
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Армия и оружие

Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск

Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
REGNUM вчера в 05:22
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей

Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:34
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 15:57
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Космос

Новые спутники связи «Экспресс» отправятся на орбиту весной

В текущем квартале планируется осуществить запуск двух новых российских спутников связи семейства «Экспресс».
3DNews 12 января в 02:26
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Российская газета 01:55
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета вчера в 09:31
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Политика

Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing

Rambler News Service 02:58
Авто

Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70 Coupe

Китайская компания Chery объявила о старте продаж нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe.
Rusargument 03:25
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:33
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 23:00
Авто

Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4

Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Известия 03:05
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
КМВ Новости вчера в 12:51
Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Общество

Синоптики: Предстоящая весна в России будет теплее, чем положено

Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящая весна будет теплее, чем положено по климатической норме.
RuNews24.ru вчера в 16:50
Общество

Треть россиян высказались против длинных новогодних каникул

Количество россиян, которые считают неудачной идеей длинные новогодние и рождественские праздники, с 2008 года увеличилось более чем в два раза.
ФедералПресс вчера в 07:17
Наука

Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Naked Science 13 января в 01:32
Наука

Назван белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa 13 января в 10:36
Здоровье

В Красноярске открыли первое паллиативное отделение для детей

15 января открылось первое в Красноярске и крае детское паллиативное отделение.
ТВК 02:31
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Возле дома Зеленского проходит акция протеста

Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».
RT на русском 02:38
Игры

Metro Exodus стала самой продаваемой игрой в Epic Games Store в России

Компания рассказала о количестве пользователей платформы и сумме потраченных ими денег, а также о самых популярных играх — в том числе и в России.
CyberSport.ru вчера в 15:28
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда 13 января в 14:37
Биатлон

Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом

В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Pravda.Ru 01:28
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу.
ФАН 02:57
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