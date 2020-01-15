Общество
РБКРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира
В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.
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Армия и оружие
Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск
Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Космос
Новые спутники связи «Экспресс» отправятся на орбиту весной
В текущем квартале планируется осуществить запуск двух новых российских спутников связи семейства «Экспресс».
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Общество
Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке
Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Политика
Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing
Авто
Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70 Coupe
Китайская компания Chery объявила о старте продаж нового купеобразного кроссовера Jetour X70 Coupe.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Авто
Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4
Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Общество
Синоптики: Предстоящая весна в России будет теплее, чем положено
Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящая весна будет теплее, чем положено по климатической норме.
Общество
Треть россиян высказались против длинных новогодних каникул
Количество россиян, которые считают неудачной идеей длинные новогодние и рождественские праздники, с 2008 года увеличилось более чем в два раза.
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Наука
Назван белок, который укрепляет мышцы без тренировок
Здоровье
В Красноярске открыли первое паллиативное отделение для детей
15 января открылось первое в Красноярске и крае детское паллиативное отделение.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
Возле дома Зеленского проходит акция протеста
Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».
Игры
Metro Exodus стала самой продаваемой игрой в Epic Games Store в России
Компания рассказала о количестве пользователей платформы и сумме потраченных ими денег, а также о самых популярных играх — в том числе и в России.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Биатлон
Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В среду, 15 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана
Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу.