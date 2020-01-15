Общество
РБКРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира
В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.
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Политика
Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл
Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Кино
Звезда сериала «Горец» покончил с собой в США
Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила курс лечения, однако, предполагается, что это сделано из-за «отсутствия положительной динамики в лечении».
Политика
Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
Политика
Владимир Путин: Продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян превысила 73 года. По сравнению с 2000 годом, она увеличилась на 8 лет.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Путин потребовал строгого соблюдения майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы должны строго соблюдаться.
Общество
Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков
Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Три города эвакуируют на Филиппинах из-за пробуждения вулкана
Угроза извержения возросла до трех баллов по пятибалльной шкале Население трех городов эвакуируют на Филиппинах после того, как вулкан Тааль выпустил километровый столб пепла, сообщает CNN Philippines.
Общество
Путин: практика социальных контрактов будет расширена
Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Экономика
В 2019 году оборот Wildberries вырос на 88%
"В 2019 году оборот Wildberries увеличился на 88%, до 223,5 млрд рублей по сравнению с 2018 годом", — сообщили в компании.
Политика
Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции не снижается в России
Коррупция в России до сих пор измеряется триллионами рублей и не снижается.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Здоровье
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение
Врач советует беременным и гипертоникам не купаться в проруби на Крещение. Это может быть опасно для здоровья.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
В четверг, 16 января, в российский прокат выходит хоррор "Маяк" режиссера Роберта Эггерса.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Космос
Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету
Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Автоспорт
Экипаж Шибалова победил на десятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова стал победителем десятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Происшествия
Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.