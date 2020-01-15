В рейтинге стран, обладающих самым сильным военным потенциалом, Россия, как и в прошлые года, остается на втором месте, уступая лишь Соединенным Штатам. Не изменилось место России и в списке стран по потенциалу развития — она занимает 12-е место.

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

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