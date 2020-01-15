Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.
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с чего всё началось
Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report
 возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.
Газета.Ru07:39

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Россия оказалась второй в списке наиболее могущественных стран мира

Газета.Ru07:39

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РИА Новости03:57

Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

REGNUM04:18

РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

Взгляд.ру00:14
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Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Экономика

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Газета.Ru 07:12
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Технологии

Samsung поможет сделать из упаковки телевизора кошачий домик

Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package. Она позволяет владельцам техники сделать из неё предмет интерьера.
News.ru 03:47
Общество

Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья

Газета.Ru вчера в 09:37
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Хоккей

КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»

Sports.ru 02:57
Происшествия

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
Lenta.ru 07:46
Политика

Послание Президента РФ Владимира Путина порадовало

Послание главы государство порадовало четкостью и конкретностью.
Знамя. Узловский район 07:18
Происшествия

В городе распространяют информацию о найденной на Карла Маркса девочке

КТВ-Луч вчера в 08:31
Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Известия 06:01
Хоккей

Форвард «Витязя» Артюхин дисквалифицирован на четыре матча КХЛ

Нападающий подмосковного "Витязя" Евгений Артюхин наказан дисквалификацией на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ за грубый силовой прием в игре против "Йокерита" из Хельсинки, сообщается на сайте лиги.
Р-Спорт 07:49
Политика

В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Lenta.ru 06:58
Наука

Ученые нашли слабое место живучих тихоходок

Ученые выяснили, какие температурные условия могу погубить самых живучих многоклеточных в мире — тихоходок.
Мойка78 00:08
Кино

Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»

REGNUM вчера в 17:35
Финансы

Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
Наука

В сверхтекучем газе получили долгоживущий сверхзвуковой ток

Французские физики под руководством Элен Перрен (Hélène Perrin) из Университета Париж 13 впервые в эксперименте получили относительно устойчивое вращение сверхтекучего вещества — предваряющую образование гигантского вихря конфигурацию.
N+1 вчера в 11:37
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Футбол

Футболист «Ротора» Ненахов перешёл в «Ахмат»

Защитник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Максим Ненахов перешёл в грозненский «Ахмат».
News.ru 07:55
Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

REGNUM 01:36
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения

Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Инфорос 06:01
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
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