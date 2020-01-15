Общество
Газета.RuРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.
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Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.Газета.Ru07:39
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
Общество
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Политика
Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию
Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС
Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).
Кино
Утечка: появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»
На YouTube-канале писателя Роберта Бёрнетта появился разбор оригинального сценария девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу и Дерека Коннолли.
Игры
Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису
Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Общество
Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
Гаджеты
Названы пожирающие батарею смартфонов приложения
В каталоге Google Play эксперты нашли 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»
Общество
Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября
«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом
Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Происшествия
В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover
По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи
Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Общество
Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Политика
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Политика
В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ
В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.