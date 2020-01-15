Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.
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с чего всё началось
Рейтинг наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report
 возглавили США, второе место заняла Россия, а третье - КНР.
Газета.Ru07:39

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Россия оказалась второй в списке наиболее могущественных стран мира

Газета.Ru07:39

Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

REGNUM04:18

РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира

РИА Новости03:57

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

Взгляд.ру00:14
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
BFM.ru 08:36
Общество

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Газета.Ru 07:12
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Российская газета 05:50
Происшествия

На Урале арестовали убившего ребенка при стрельбе по банкам мужчину

Известия 08:13
Политика

Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию

Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
Экономика сегодня 04:13
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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Хоккей

Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Спорт-Экспресс 02:46
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Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС

Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).
Известия 07:36
Кино

Утечка: появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»

На YouTube-канале писателя Роберта Бёрнетта появился разбор оригинального сценария девятого эпизода «Звёздных войн» от Колина Треворроу и Дерека Коннолли.
Игромания.ру 08:23
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Новый трейлер ремейка Resident Evil 3 посвятили Немезису

Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil.
News.ru 03:25
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК 06:16
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Общество

Ульяновскую учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

REGNUM вчера в 11:34
Гаджеты

Названы пожирающие батарею смартфонов приложения

В каталоге Google Play эксперты нашли 17 приложений с назойливой рекламой и пожирающих батарею смартфонов.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»

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Общество

Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября

«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.
РБК 04:37
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

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Политика

Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Украинские власти анонсировали новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:12
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover

По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
АиФ Санкт-Петербург 08:25
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
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Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи

Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
Общество

Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции.
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Политика

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
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Политика

В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ

В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
46ТВ 08:48
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