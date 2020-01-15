Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.
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с чего всё началось
Россия в 2020 году улучшила свои позиции в рейтинге мировых стран по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report
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Известия06:25

Подробнее о событии

Россия стала второй в американском рейтинге самых могущественных стран

Комсомольская правда04:00

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

URA.Ru03:50

Россия стала второй среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

ТАСС00:38

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

REGNUM04:18

РФ укрепила позиции среди «лучших стран мира» в рейтинге журнала США

РЕН ТВ00:49

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

РБК03:22

Россия поднялась в американском рейтинге лучших стран мира

Взгляд.ру00:14
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Общество

Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
KrasnodarMedia 04:35
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Москва 24 05:01
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
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Единоборства

Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Невские Новости 05:10
Политика

Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Газета.Ru 05:48
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
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Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

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Спорт-Экспресс вчера в 20:53
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Киберспорт

Monster Hunter: World обновила рекорд продаж среди игр Capcom

Продажи Monster Hunter: World превысили 15 млн копий — это первая игра Capcom, добившаяся такого результата.
CyberSport.ru 03:51
Финансы

Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
Авто

Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Pnzdrive 13 января в 06:47
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Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
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Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
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Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

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В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ

Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".
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Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
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Азар о лишнем весе: Если я в отпуске — я в отпуске

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что вернулся из летнего отпуска в межсезонье с лишним весом.
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Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Общество

Путин: Практика социальных контрактов будет расширена

Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
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«УАЗ» представил спецверсию Patriot Antarctic Edition

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WSJ: США сократят военную помощь Ираку за вывод американских войск

США задумали сократить размер военной помощи Ираку, если Багдад вышлет американских солдат из страны.
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Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
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«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»

«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Коммерсантъ 03:11
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