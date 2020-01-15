с чего всё началось

Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

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