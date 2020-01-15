Общество
Газета.RuРоссия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию. Кроме того, Россия поднялась на две позиции среди самых привлекательных для туристов стран - теперь мы на 48-м месте. По темпам экономического роста РФ заняла 12 строчку в общемировом рейтинге.
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Россия в 2020 году улучшила свои позиции в рейтинге мировых стран по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report.Известия06:25
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Общество
Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Экономика
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Политика
Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»
Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
Политика
Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Киберспорт
Monster Hunter: World обновила рекорд продаж среди игр Capcom
Продажи Monster Hunter: World превысили 15 млн копий — это первая игра Capcom, добившаяся такого результата.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Авто
Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Происшествия
Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев
В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Политика
В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ
Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".
Гаджеты
Huawei P40 показан на качественном рендере
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Футбол
Азар о лишнем весе: Если я в отпуске — я в отпуске
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что вернулся из летнего отпуска в межсезонье с лишним весом.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Общество
Путин: Практика социальных контрактов будет расширена
Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Авто
«УАЗ» представил спецверсию Patriot Antarctic Edition
В список базового оснащения версии Antarctic Edition войдут: «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой, кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона.
Политика
WSJ: США сократят военную помощь Ираку за вывод американских войск
США задумали сократить размер военной помощи Ираку, если Багдад вышлет американских солдат из страны.
Футбол
Футболистам «Манчестер Сити» привезли 22 модели после разгромной победы
Для футболистов «Манчестер Сити» была организована вечеринка с участием 22 девушек-моделей.
Общество
«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»
«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.