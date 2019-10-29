Армия и оружие
Газета.RuРоссия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума
Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере. Об этом рассказал РИА "Новости" глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Армия и оружие
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