Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Коммерсантъ08:19

Минобороны показало США ракетный комплекс «Авангард»

РИА Новости08:18

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС07:32

Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам

РБК07:56

Россия впервые показала США супероружие

Lenta.ru07:02

Ракетный комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство в декабре

RT на русском07:15

В Минобороны рассказали, когда комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство

ТК Звезда07:14
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Происшествия

Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

BFM.ru 09:50
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
RT на русском 09:45
Политика

Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».
Коммерсантъ 06:52
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 24 ноября в 12:07
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Гаджеты

MediaTek представила процессор Dimensity 1000 со встроенным 5G-модемом

News.ru 06:39
Происшествия

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM 09:30
Технологии

Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
iXBT.com 05:04
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Спорт

МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Коммерсантъ 08:21
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 01:20
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»

В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Газета.Ru 08:15
Авто

В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Автоновости дня 24 ноября в 21:37
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Футбол

Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом

Спорт-Экспресс вчера в 03:21
Музыка

Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Москва 24 24 ноября в 15:02
Армия и оружие

ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

iReactor 24 ноября в 02:54
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro

Роман Дворянкин покидает пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro, который он занимал с августа 2016 года.
CyberSport.ru 09:35
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Известия 09:06
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Авангард
Российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.
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