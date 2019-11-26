Армия и оружие
ИзвестияРоссия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
Политика
Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Происшествия
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России
Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»
В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Футбол
Гризманн рассказал об общении с Месси и Суаресом
Музыка
Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Армия и оружие
ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим перемирия в Донбассе
Киберспорт
Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера Virtus.pro
Роман Дворянкин покидает пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro, который он занимал с августа 2016 года.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.