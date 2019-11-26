Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости15:34

«Авангард» готов дежурить

Российская газета15:26

Россия впервые показала США супероружие

Lenta.ru07:02

Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

RT на русском11:43

Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам

РБК07:56

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС07:32

Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард»

Ведомости12:34
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон

Россия поднесла к носу США кулак «Авангарда»

Вести.UZ14:39
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

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Коммерсантъ 07:57
Культура

Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Радио Sputnik 12:54
Авто

Tesla Cybertruck прошел аэродинамические тесты

Эксперты провели аэродинамические испытания Tesla Cybertruck Во время показа пикапа Tesla нас поразил дизайн.
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Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru вчера в 07:26
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
РБК 12:35
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Футбол

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
RT на русском 15:53
Гаджеты

Xiaomi показала новую версию флагмана Redmi Note 8 Pro

Информация о новой версии Redmi Note 8 Pro появилась еще в начале текущего месяца.
OAnews 24 ноября в 18:11
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Происшествия

Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Российская газета 01:47
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru 08:44
Происшествия

Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию

Российская газета вчера в 11:02
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Политика

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
РИА Новости 14:51
Армия и оружие

ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

iReactor 24 ноября в 02:54
Космос

В России построят завод для производства спутников

В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
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Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
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Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Футбол

Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 08:24
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ вчера в 08:59
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру вчера в 16:29
Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Экономика

Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
Политика

Социология: Американцы лучше относятся к немцам, чем немцы к ним

Отличается и отношение американцев и немцев в связи с постоянным пребыванием армии США на территории Германии: если 85% американцев полагают, что американские базы в Германии очень важны для безопасности обеих стран, то среди немцев такого мнения придерживаются только 52% опрошенных.
Российская газета 07:44
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Авангард
Российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.
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