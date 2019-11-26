Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам

РБК07:56

Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

RT на русском11:43

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

РИА Новости08:18

Россия показала американцам ракету с гиперзвуковым блоком «Авангард»

Ведомости12:34

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС07:32

Россия впервые показала США супероружие

Lenta.ru07:02

В Минобороны рассказали, когда комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство

ТК Звезда07:14
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Общество

Двое военных заплатят 31 млн руб. за случайный запуск ракеты

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев должны выплатить государству компенсацию в размере 31 млн руб. за случайный пуск ракеты в Крыму, сообщает газета "Коммерсант".
Газета.Ru 05:41
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Общество

У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Взгляд.ру вчера в 11:03
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe

Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Rusargument 01:16
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Известия 05:11
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Футбол

Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)

Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 12:13
Происшествия

Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
Гаджеты

Флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google

Как стало известно, флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google и будет доступен исключительно в магазине Huawei, пишет "Астера".
Газета DAILY вчера в 08:15
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Здоровье

У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Челябинск Сегодня 00:42
Общество

Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
МедиаПоток вчера в 11:48
Гаджеты

343 Industries недовольна частотой кадров Halo: Reach на ПК и запустит игру с VFR

В новом открытом письме 343 Industries рассказала, что недовольна экспериментальной реализацией переменной частоты кадров, но всё же запустит Halo: Reach с ней на ПК.
3DNews 09:03
Культура

Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
РЕН ТВ вчера в 06:39
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Авангард
Российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.
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