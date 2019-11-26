Армия и оружие
ТАССРоссия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.
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Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Политика
Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»
В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
В «Слуге народа» опровергли данные о выходе 11 депутатов из фракции
Глава крупнейшей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о выходе еще 11 депутатов из фракции пропрезидентской партии.
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Спорт
Вице-президент WADA: МОК должен поддержать чистый спорт, а не Россию
Международный олимпийский комитет (МОК) должен поддержать чистый спорт, а не Россию.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ
По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Политика
Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным
Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны
«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Кино
Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев
Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Авто
Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая
Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.