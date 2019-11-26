Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

Политика Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Политика Путин дал совет о выборе профессии школьникам Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Названы лучшие по качеству жизни города России Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Фигурное катание Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.

Политика В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.

Политика Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Общество Налоговым преступлениям установили срок давности Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.

Общество В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

Авто Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.