Армия и оружие

ТАССТАССРоссия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.
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Россия по Договору о СНВ показала США «Авангард»

Коммерсантъ08:19

Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард»

РИА Новости08:18

Ракетный комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство в декабре

RT на русском07:15

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС07:32

Россия впервые показала США супероружие

Lenta.ru07:02

Россия показала гиперзвуковой «Авангард» американским инспекторам

РБК07:56

В Минобороны рассказали, когда комплекс «Авангард» заступит на боевое дежурство

ТК Звезда07:14
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Политика

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупкам в «черную пятницу»

В преддверии очередных распродаж Роспотребнадзор на своем сайте дал советы россиянам, как не попасться на трюки продавцов.
Газета.Ru 08:15
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Политика

В «Слуге народа» опровергли данные о выходе 11 депутатов из фракции

Глава крупнейшей в украинском парламенте фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о выходе еще 11 депутатов из фракции пропрезидентской партии.
РИА Новости 04:46
Политика

Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:43
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Спорт

Вице-президент WADA: МОК должен поддержать чистый спорт, а не Россию

Международный олимпийский комитет (МОК) должен поддержать чистый спорт, а не Россию.
REGNUM 05:26
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
Фигурное катание

Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Спорт-Экспресс 06:33
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:35
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Экономика

Сбербанк назвал расходы российских семей на ЖКХ

По итогам девяти месяцев 2019 года медианные расходы домохозяйства в России на услуги ЖКХ составили 3826 руб. в месяц.
РБК 07:16
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Политика

Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным

Телеведущий Владимир Соловьев осудил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его разговора с президентом России Владимиром Путиным по поводу передачи кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе и возвращенных украинской стороне.
Lenta.ru 05:54
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем 01:47
Общество

«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Москва 24 вчера в 04:51
Кино

Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Афиша Daily 03:57
Авто

Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая

Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.
Car.ru 05:30
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
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Авангард
Российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.
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