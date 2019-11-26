Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американским инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс "Авангард", говорится в сообщении Минобороны России. Это произошло 24-26 ноября в рамках реализации договора СНВ-3, уточнили в ведомстве.
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Россия продемонстрировала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард»

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