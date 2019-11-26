Армия и оружие
Газета.RuРоссия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты оценили демонстрацию американцам российского «Авангарда»: «СНВ-3 не спасет»
Московский Комсомолец09:11
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Экономика
Банки Европейского союза выводят средства из компаний США
Издание напоминает, что предшествовало этому процессу — решение США заставить функционирующие на их территории зарубежные банки с 2016 г. перевести ряд операций под управление промежуточных холдинговых компаний.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски
В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
Здоровье
О каких серьезных заболеваниях может сигнализировать нарушение сна
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
Музыка
Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Армия и оружие
Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Происшествия
Петрозаводский маньяк Ипатов умолял суд не давать ему пожизненное
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией
Потерю беспилотников подтверждает западное издание "The Aviationist", которое по данному факту сообщило, что за одни сутки США и НАТО потеряли в районе Триполи два разведывательных дрона - MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Авто
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.