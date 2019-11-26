Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
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Эксперт прокомментировал демонстрацию «Авангарда» инспекторам из США

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.
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Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
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О каких серьезных заболеваниях может сигнализировать нарушение сна

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В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

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Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минобороны Турции сообщило о 17 погибших при взрыве машины в Сирии

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Назван лучший по качеству жизни город России

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На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Потерю беспилотников подтверждает западное издание "The Aviationist", которое по данному факту сообщило, что за одни сутки США и НАТО потеряли в районе Триполи два разведывательных дрона - MQ-9 Reaper и MQ-9A Predator-B.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

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Российский ракетный комплекс, оснащённый управляемым боевым блоком. Основой оснащения является управляемый боевой блок, запускаемый к цели при помощи советской межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Предназначен для преодоления противоракетной обороны противника.
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