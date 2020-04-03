Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.

с чего всё началось

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.

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