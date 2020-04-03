Коронавирус
МоссоветРоссия полностью приостанавливает международное авиасообщение
Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
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с чего всё началось
Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке. Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран.Интерфакс09:05
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Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Футбол
Дзюба назвал подлостью разговоры про аннулирование сезона
Необходимо думать логически: чемпионаты должны быть доиграны, поскольку права на телепоказы уже оплачены, это миллионы евро в Англии и Испании.
Футбол
ФИФА рекомендовала перенести все международные матчи в июне
Группа рекомендовала перенести проведение всех международный матчей в июне, а также организовать конференции с представителями конфедераций с целью согласования графика квалификационных матчей чемпионата мира 2022 года.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Армия и оружие
Политолог Шаповалов считает, что НАТО игнорирует суверенитет Ирака
По мнению эксперта, военные НАТО игнорируют суверенитет Ирака, несмотря на признание Западом иракского правительства легитимным, пишет Федеральное агентство новостей.
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
Здоровье
Хуаньцю шибао (Китай): россияне спокойны, ведь они запаслись гречкой (Хуаньцю шибао)
Один россиянин сказал журналисту «Хуаньцю шибао», что рис для русских людей всегда был всего лишь гарниром, а гречка — продукт первой необходимости.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Энергетика
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Общество
Как вести себя после введения штрафов в Москве. Инструкция
2 апреля вместе с продлением ограничений до 1 мая мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
Футбол
Экс-игрок «Ростова» рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Бывший футболист «Ростова» и нынешний защитник «Урала» Мацей Вилюш рассказал о драке тренера «Ростова» Валерия Карпина с охраной аэропорта.
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Транспорт
РЖД отменит 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса
«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом
Лидер российской группы Uma2rman Владимир Кристовский в шестой раз стал отцом — у него родилась дочка.
Общество
В ФМБА предсказали завершение вспышки коронавируса в России к лету
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимир Никифоров назвал предположительный срок окончания вспышки коронавируса в России.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
Политика
США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок
2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.