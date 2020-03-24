Коронавирус

Евразия DailyЕвразия DailyРоссия получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу

26 марта Россия примет участие в экстренном саммите лидеров G20, посвященном ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка уже началась.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Кремль подтвердил проведение саммита по коронавирусу 26 марта

Взгляд.ру06:47

Песков заявил, что саммит G20 по коронавирусу состоится 26 марта

ФАН06:31

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Газета.Ru06:58

Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу

ТАСС06:52

Названа дата саммита G20 по коронавирусу

РЕН ТВ06:52

Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

РИА Новости06:43

Саммит G20 по коронавирусу назначен на 26 марта

REGNUM07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Автоновости дня 22 марта в 11:05
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции», самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
RT на русском 09:56
Общество

Собянин предложил Путину ввести карантин для стариков по всей России

На совещании в Ново-Огарево приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Здоровье

Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru вчера в 13:26
Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 02:28
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Общество

За просмотр федеральных телеканалов не хотят платить 96% россиян

Лишь 2% участников опроса на площадках Rambler Group заявили, что готовы платить за просмотр федеральных каналов, потому что "без них не обойтись".
Газета.Ru 09:24
Футбол

Футболисты «Ленинградца» пройдут повторное тестирование на коронавирус

Футболисты, тренеры и персонал футбольного клуба "Ленинградец" пройдут повторное тестирование на коронавирус после завершения карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба из Ленинградской области.
РИА Новости 09:56
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
РИА Новости 07:40
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Общество

В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер

В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны.
Российская газета 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное