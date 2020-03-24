26 марта Россия примет участие в экстренном саммите лидеров G20, посвященном ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка уже началась.

Россия получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу

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