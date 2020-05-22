Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

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