Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

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Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем снижении сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».
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Подробнее о событии

ОПЕК+ решил убрать с рынка лишнюю нефть

Коммерсантъвчера в 15:10

Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Lenta.ru01:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
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