Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».
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Александр Новак
Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36

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Ирак будет соблюдать квоты по добыче нефти

News.ru05:31

Источник: переговоры ОПЕК затянулись из-за дискуссий о сделке по сокращению добычи нефти

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Для нефти настал «день X»

REGNUM04:53
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Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
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В Кремле отреагировали на приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал решение суда по делу Егора Жукова.
Газета.Ru 05:00
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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Общество

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Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Происшествия

Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

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Российская газета 05:27
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews 05:11
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Происшествия

Суд назначил штраф фигуранту дела «27 июля» Новикову

Московский Комсомолец 03:27
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 02 декабря в 01:01
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Общество

Вильфанд назвал шаманизмом прогнозы о морозах на Новый год

В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза.
ТАСС вчера в 14:12
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Транспорт

Финальное тестирование системы оплаты проезда начали на станциях МЦД

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала финальное тестирование системы оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Агентство Москва вчера в 05:47
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС вчера в 11:55
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
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Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Здоровье

Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго

В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.
Lenta.ru 05:35
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав

По информации издания, в рамках расследования задержан заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ России Юрий Сулин.
РИА Новости 05:46
Политика

В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
РЕН ТВ вчера в 08:00
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Lenta.ru 04:32
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Политика

В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:48
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