Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».

Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

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