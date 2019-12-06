Энергетика
Lenta.ruРоссия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».
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Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36
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Политика
В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
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В Кремле отреагировали на приговор Егору Жукову
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал решение суда по делу Егора Жукова.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Суд назначил штраф фигуранту дела «27 июля» Новикову
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
Общество
Вильфанд назвал шаманизмом прогнозы о морозах на Новый год
В четверг портал Gismeteo опубликовал прогноз, согласно которому в столичном регионе температура воздуха в праздничную ночь будет на уровне 34 градусов мороза.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Транспорт
Финальное тестирование системы оплаты проезда начали на станциях МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала финальное тестирование системы оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Здоровье
Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго
В отчете ВОЗ говорится, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.
Общество
В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей
В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Общество
Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав
По информации издания, в рамках расследования задержан заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ России Юрий Сулин.
Политика
В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США
«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Политика
В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник
В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.