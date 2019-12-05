Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».

Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Политика Китай ввел ответные ограничения в отношении дипломатов из США «В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — приводит агентство ТАСС слова представителя.

Происшествия В Челябинске при наезде маршрутки пострадал пешеход «Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе.

Происшествия На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Общество Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии, назвав первую навязчивой.

Происшествия Врачи «оживили» женщину после остановки сердца на 6,5 часов Как стало известно, испанские медики сотворили определенного рода чудо — им удалось реанимировать 34-летнюю британку, сердце которой не билось на протяжении 6,5 часов в результате переохлаждения.

Хоккей Наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен потребовал дисквалифицировать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Score.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

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Шоу-бизнес Сергей Лазарев не собирается жениться Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.

Общество Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.