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Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.

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