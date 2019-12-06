Энергетика
Lenta.ruРоссия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории
Входящие в состав альянса ОПЕК+ крупнейшие производители нефти впервые после введения квот договорились об общем сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ради этого России разрешили не учитывать в своей статистике добычу газового конденсата, пишет «Коммерсантъ».
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Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.
— Александр Новак, российский политикТАСС вчера в 10:36
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