Что касается дополнительно по странам, это будет еще обсуждаться.

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Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

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