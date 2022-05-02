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Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году

Поступления в российский бюджет от продажи нефти могут вырасти на 45% в 2022 г. по сравнению с 2021 г. и составят более 180 млрд долларов.
FBM.ru
«Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в Россию в 2022 году», — прогнозируют в Rystad Energy.
ФАН
Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.
РИА Новости
Страны ЕС из-за боязни санкций уменьшили объем закупок нефти у РФ.
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Продажа нефти и газа принесет России в 2022 году 260 млрд долларов
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ТАСС06:38
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Smotrim.ru08:24
Аналитики Rystad Energy: Россия получит $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году
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Россия может заработать почти 200 млрд долларов на экспорте нефти
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