«Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в Россию в 2022 году», — прогнозируют в Rystad Energy.
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.