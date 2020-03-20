Известно, что речь идёт об отряде из 24 российских военнослужащих. Они и 5 единиц техники будут направлены в Боснию и Герцеговину тремя рейсами.

Россия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом

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