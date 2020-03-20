Коронавирус
Говорит МоскваРоссия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом
Известно, что речь идёт об отряде из 24 российских военнослужащих. Они и 5 единиц техники будут направлены в Боснию и Герцеговину тремя рейсами.
Читать в источнике
Оценить287
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин в среду, 7 апреля, подписал указ, предусматривающий дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми.
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят
Режим самоизоляции в Иркутской области, скорее всего, продлят.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Армия и оружие
Беспилотник нанес удар по перевозившему Т-55 тягачу в Ливии
Общество
В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса
Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Общество
Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Общество
УМВД разъясняет информацию о «пяти тысячах нелегальных мигрантов»
УМВД разъясняет информацию о "пяти тысячах нелегальных мигрантов", о которых вчера говорил депутат Александр Болотников.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Биатлон
Голиков назвал правление СБР «бандой» и отказался в ней работать
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что больше не желает работать в данной организации из-за того, что её возглавляет «банда».
Игры
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на продукты в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша воссоединились ради совместной песни
На этой неделе стало известно, что Крид и Нюша решили воссоединиться ради творческого дуэта.
Хоккей
Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выразил надежду, что его соотечественник Александр Овечкин, играющий за "Вашингтон Кэпиталз" сможет побить рекорд Уэйна Гретцки, передает "Спорт-Экспресс".
Кино
Пользователи Reddit показали, как менялись рейтинги известных сериалов
В разделе сайта Reddit r/dataisbeautiful/, посвящённом статистическим данным, появилась инфографика о том, как менялись рейтинги известных сериалов.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.
Происшествия
70-летняя братчанка госпитализирована с подозрением на коронавирус
В инфекционное отделение Вихоревской городской больницы госпитализирована пациентка семидесяти лет.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Экономика
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Общество
ВТО обязала Украину выполнить решение по спору с Россией
В Минэкономразвития России заявили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, вынесенное в пользу российской стороны, до 15 сентября 2020 года.
Технологии
Microsoft выделит $20 млн на борьбу с распространением коронавируса
Американская корпорация Microsoft намерена направить $20 млн на помощь специалистам в борьбе с распространением нового коронавируса.
Экономика
Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша»
Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.