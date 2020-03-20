Известно, что речь идёт об отряде из 24 российских военнослужащих. Они и 5 единиц техники будут направлены в Боснию и Герцеговину тремя рейсами.

Россия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом

Энергетика Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.

Политика США вышли на пик распространения коронавируса США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.

Политика Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.

Авто Появились фото обновлённого Toyota Fortuner Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Энергетика Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Общество Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.

Общество Три носителя «Протон» отправляют на ремонт Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.

Общество В Якутии выявлены три человека с подозрением на коронавирус Как сообщил глава республики Айсен Николаев во время брифинга по эпидемиологической ситуации в Якутии, в Алдане и Ленске у троих людей предварительно выявлен положительный результат на опасную коронавирусную инфекцию, передает ЯСИА.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Шоу-бизнес Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.

Общество В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.

Энергетика Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.