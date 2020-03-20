Коронавирус
Говорит МоскваРоссия поможет Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом
Известно, что речь идёт об отряде из 24 российских военнослужащих. Они и 5 единиц техники будут направлены в Боснию и Герцеговину тремя рейсами.
Читать в источнике
Оценить288
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Происшествия
В Приморье у двух детей выявили коронавирус
Двое из пяти заболевших коронавирусом в Приморье, чей диагноз был подтверждён в четверг, дети, сообщает правительство региона.
Энергетика
Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика
Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
Происшествия
Двадцатилетнего парня ищут в Южно-Сахалинске
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 20-летнего Айсена Александровича Лаврушкина. Парень ушел из дома, где он - неизвестно.
Политика
США вышли на пик распространения коронавируса
США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Происшествия
Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына
Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, умершего от коронавируса.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Рейтинг Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.
Армия и оружие
МИД Сирии назвал доклад ОЗХО по химатакам сфабрикованным
МИД Сирии назвал сфабрикованным доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором утверждается, что сирийские войска использовали химическое оружие в 2017 году.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Авто
Появились фото обновлённого Toyota Fortuner
Стоит сказать, что официальная премьера нового рамного среднеразмерного внедорожника Toyota Fortuner должна состояться в середине нынешнего года.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Наука
Эксперты разгадали проблемы уникального птерозавра
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Общество
Три носителя «Протон» отправляют на ремонт
Источник в ракетно-космический отрасли сообщил, что три предназначенные для запусков спутников ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" возвращают с космодрома Байконур в Центр Хруничева для замены некачественных комплектующих.
Общество
В Якутии выявлены три человека с подозрением на коронавирус
Как сообщил глава республики Айсен Николаев во время брифинга по эпидемиологической ситуации в Якутии, в Алдане и Ленске у троих людей предварительно выявлен положительный результат на опасную коронавирусную инфекцию, передает ЯСИА.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Происшествия
В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Трамп не хочет договариваться с ОПЕК + о сокращении добычи нефти Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на координацию действий с ОПЕК +.
Кино
Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети
Авто
Российский авторынок вырос на 4% в марте
В марте на российском авторынке была продана 162 тыс. 321 новая машина, а также лёгкий коммерческий транспорт, что на 4% выше результата за такой же период 2019 года.