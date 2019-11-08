Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

с чего всё началось

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара. Его слова приводит РИА Новости.

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