Общество
Lenta.ruРоссия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара. Его слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
Франция подтвердила намерение прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.РИА Новостивчера в 19:37
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Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Российский авторынок упал на 5% в октябре
Тарантас Ньюс вчера в 05:32
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Политика
Китай не захотел вести переговоры с РФ и США по разоружению
Китай пока не видит оснований для переговоров по разоружению с США и Россией.
Росбалт 05 ноября в 06:58
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Политика
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что проблемы в отношениях России со странами Запада связаны с тем, что те, кто считал себя "победителями" в холодной войне, не могут смириться с тем, что Москва укрепляет свои позиции в мире.
Российская газета вчера в 20:48
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
Скандал разгорается в школе №183 Новосибирска. Там второклассницу «унизили» за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса.
Авторадио 06 ноября в 07:13
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Общество
Хабаровские коммунисты разделились в годовщину Октябрьской революции
Сегодня, 7 ноября в Хабаровске представители коммунистических взглядов отмечали 102-ю годовщину Октябрьской революции – именно этот праздник заменили официальным Днем народного единства.
Московский Комсомолец вчера в 02:37
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Авто
Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x
Tvoe-avto.com 02:14
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Общество
Москвичам предсказали «вишневую» зиму
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Lenta.ru 02:30
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за ее мужа Константина Богомолова
Вокруг ТВ вчера в 16:05
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 12:31
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47