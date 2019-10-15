Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.

с чего всё началось

Минфин РФ вышел в правительство с инциативой законодательно помочь попавшим под санкции компаниям и бизнесменам.

Россия поможет попавшим под санкции компаниям и бизнесменам

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