Общество
МонаВистаРоссия поможет попавшим под санкции компаниям и бизнесменам
Минфин РФ вышел в правительство с инциативой законодательно помочь попавшим под санкции компаниям и бизнесменам.
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с чего всё началось
Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине. Предложенная поправка важна, потому что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается.РБК09:07
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Минфин предложил создать специальные законы для попавших под санкции бизнесменов
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