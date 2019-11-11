Общество
Lenta.ruРоссия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения. Об этом говорится в докладе Организации экономического развития и сотрудничества. Россия заняла седьмое место с показателем 11,1 литра на человека в год.
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Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 08 ноября в 11:02
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ вчера в 13:53
Наука
Обнаружен новый вид человекообразных обезьян
На юге Германии международная группа ученых обнаружила окаменелости неизвестного вида примата.
МИР 24 07 ноября в 22:30
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Общество
Минфин предложил исключить из УК две статьи о валютных нарушениях
Поправки в Уголовный кодекс РФ, отменяющие две статьи с наказаниями за нарушения в валютной сфере, подготовлены Министерством финансов.
REGNUM 00:59
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Армия и оружие
Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны
Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
RT на русском 00:57
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева ответила на откровение Малахова о ней
Известная модель и посол FIFA-2018 Виктория Лопырева ответила разоблачившему ее известному ведущему Андрею Малахову.
Donday.ru 09 ноября в 17:58
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя
Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром».
Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Театры
В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино»
В Москве на фестивале любительских театров "Молодые - молодым" запретили показ спектакля "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Чиполлино".
Грани.ру 08 ноября в 08:50
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 09 ноября в 05:34
Футбол
«Примем все возможные меры» – киевское «Динамо» хочет изолировать своих фанатов-расистов от общества
Украина.ру 02:14
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 вчера в 09:54
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21
Гаджеты
Найдены способы продления автономной работы iPhone на iOS 13
Хорошо известно, что множество владельцев смартфонов не удовлетворяет продолжительность их автономной работы.
Актуальные Новости вчера в 23:04