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Росбалт
Росбалт

Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями

Исследовав ситуацию на рынках 10 стран с развивающейся экономикой, аналитики упомянутого издания, пришли к выводу, что реальная доходность по бондам с учетом инфляции является самой низкой в этой группе государств по сравнению со средними показателями за три года — Индия, Россия и Мексика получают самую незначительную маржу.В источнике
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Lenta.ru

Российской экономике предрекли новое потрясение

Lenta.ruвчера в 10:07
Smolnarod.ru

Российской экономике грозит новое потрясение

Smolnarod.ru23:06
ИноСМИ

Bloomberg (США): вызванный инфляцией шок сильнее всего ударит по рынку облигаций Индии, России и Мексики (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 11:55
Росбалт

Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями

Росбалт01:18
Финмаркет

Приток денег глобальных инвесторов в облигации развивающихся рынков продолжится - Sberbank Asset Management

Финмаркетвчера в 09:41
Бизнес-вектор

Bloomberg: инфляционный шок сильнее всего ударит по облигациям России, Индии и Мексики

Бизнес-векторвчера в 03:22

Появилась очень интересная карта для GTA 6

Напомним, что затягивание студии Rockstar c презентацией внятных планов относительно GTA 6 порождает слухи о неспособности компании создать конкурентный продукт из-за увольнения ключевых сотрудников.
Srnskвчера в 20:43

Энтузиаст создал утилиту для умного разгона процессоров AMD Zen 2. Производительность растёт, энергопотребление падает

Утилита носит название ClockTuner for Ryzen (CTR) и представляет собой инструмент для низкоуровневого управления частотами и напряжением CCX-комплексов процессоров Ryzen и Threadripper, относящихся к поколению Zen 2, то есть Matisse и Castle Peak.
3DNews19:54

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
РБК02:00

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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