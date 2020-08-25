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Росбалт
Росбалт

Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями

Исследовав ситуацию на рынках 10 стран с развивающейся экономикой, аналитики упомянутого издания пришли к выводу, что реальная доходность по бондам с учетом инфляции является самой низкой в этой группе государств по сравнению со средними показателями за три года — Индия, Россия и Мексика получают самую незначительную маржу.В источнике
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ИноСМИ

Bloomberg (США): вызванный инфляцией шок сильнее всего ударит по рынку облигаций Индии, России и Мексики (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 11:55
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Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями

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Российской экономике грозит новое потрясение

Smolnarod.ru23:06
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Экономике России предрекли серьёзный шок

Deita.ru06:15
Lenta.ru

Российской экономике предрекли новое потрясение

Lenta.ruвчера в 10:07
Финмаркет

Приток денег глобальных инвесторов в облигации развивающихся рынков продолжится - Sberbank Asset Management

Финмаркетвчера в 09:41
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Bloomberg: инфляционный шок сильнее всего ударит по облигациям России, Индии и Мексики

Бизнес-векторвчера в 03:22

Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам

Вопрос о возможной слежке за основателем ФБК Алексеем Навальным лучше «переадресовать» специальным службам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков перенаправил вопрос о возможной слежке за Навальным спецслужбам
Ведомостивчера в 07:24
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который стартовал в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил были представлены военно-полевые рясы для священников, в числе которых есть и камуфляжные, сообщается в Тwitter-аккаунте «Независимый взгляд».
Live2402:39
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму

Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
REGNUM06:06

Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Popcornnews.ru02:59