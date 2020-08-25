Россия попала в тройку стран с наиболее уязвимыми облигациями
Исследовав ситуацию на рынках 10 стран с развивающейся экономикой, аналитики упомянутого издания пришли к выводу, что реальная доходность по бондам с учетом инфляции является самой низкой в этой группе государств по сравнению со средними показателями за три года — Индия, Россия и Мексика получают самую незначительную маржу.В источнике
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Bloomberg: инфляционный шок сильнее всего ударит по облигациям России, Индии и Мексики
Бизнес-векторвчера в 03:22