Политика
Lenta.ruРоссия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Соответствующее обращение содержится в его письме чешскому коллеге, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Чехии.
Читать в источнике
Оценить660
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Политика
Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе
Россия с недоумением относится к обвинениям США в распространении фейков о коронавирусе.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Экономика
Украину все больше кормит Россия
Торговцы продуктами на Украине бьют тревогу – такая обыденная овощная культура, как лук, в этой стране все больше импортная.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Авто
Опубликовали первые изображения нового Haval H5
Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Юля Паршута выпустила клип «Лучше», приуроченный к расставанию с мужем
Неделю назад Юля Паршута презентовала сингл «Лучше», который моментально полюбился слушателям.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Общество
Британцы жгут вышки 5G из-за коронавируса
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Футбол
Газзаев считает, что депутаты согласятся на понижение зарплаты
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил о готовности депутатов пойти на понижение зарплаты.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Кино
Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix
Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Политика
США и Китай могут потерять будущее из-за коронавируса
В течение десятилетий теоретики в Соединенных Штатах и Китае представляли два сценария развития будущего.
Общество
В Абхазии начнут штрафовать за нарушение режима ЧП
Новая глава Кодекса Абхазии об административных правонарушениях предусматривает наказания за нарушение режима чрезвычайного положения, введенного в целях предотвращения распространения в республике коронавируса.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.