Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Соответствующее обращение содержится в его письме чешскому коллеге, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Чехии.
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