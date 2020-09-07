Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ
Белоруссия может погасить перед Россией образовавшийся долг за газ в течение месяца. Такой срок для возвращения денег поставил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
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Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца
Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАССвчера в 08:23
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