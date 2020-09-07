Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по «Новичку»

Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).