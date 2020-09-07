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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Белоруссия может погасить перед Россией образовавшийся долг за газ в течение месяца. Такой срок для возвращения денег поставил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

Россия и Белоруссия достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, Белоруссия может погасить долги в течение месяца. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах конкурса "Лидеры России".
ТАССвчера в 08:23
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Lenta.ru

Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ

Lenta.ruвчера в 08:56
Фонтанка.Ру

Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

Фонтанка.Рувчера в 09:35
Life.ru

Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Life.ruвчера в 09:12
РБК

Новак назвал сроки погашения Белоруссией долга за газ

РБКвчера в 11:29
Комсомольская правда

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ в течение месяца

Комсомольская правдавчера в 08:23
ТАСС

Новак: Белоруссия может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

ТАССвчера в 08:23
Интерфакс - Россия

Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше

Интерфакс - Россиявчера в 08:19

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
RT на русском02:38
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Минфин впервые с 2017 года закрыл дефицит бюджета резервами

7 сентября 2020 года стало известно, что в августе текущего года Министерство финансов РФ впервые с конца 2017 года использовало средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита федерального бюджета.
Саминвестор03:19
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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Немецкий депутат рассказал о реакции властей на его запрос по «Новичку»

Власти ФРГ не отрицают наличия у германской разведки BND с 1990-х годов доступа к боевому отравляющему средству "Новичок", а на депутатский запрос на эту тему не ответили, сославшись на секретность, заявил РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон (Petr Bystron).
РИА Новости07:11

Москва и Пекин работают над новой водородной батареей

Над батареей для новых экологически чистых средств передвижения по городу работают ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Пекинского химико-технологического университета.
Expert.ru06:48
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