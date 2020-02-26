Общество
РИА НовостиРоссия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий. Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ.
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Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
Киберспорт
Predator: Hunting Grounds станет временно бесплатной ещё до релиза
Релиз Predator: Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на ПК и PlayStation 4. Игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под подозрением на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на Кубани порядка 70 человек находятся под непрерывным наблюдением медиков.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Космос
В небе Марса обнаружено странное свечение
К счастью, камера зонда InSight прекрасно «видит» в темноте, что и позволило обнаружить свечение.
Хоккей
«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина
Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Единоборства
Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым
В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе
Ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в турецкой столице.
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
Француза отправили в колонию за изнасилование российской школьницы
В Москве суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима француза, обвиняемого в изнасиловании школьницы.
Гаджеты
Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, передает газета Tagesspiegel.
Общество
В Китае поманили больных с коронавирусом наградой в $1,4 тысячи
Самым выгодным оказалось предложение властей города Цяньцзян, которые пообещали выплачивать по тысяче юаней добровольцам, пришедшим обследоваться на предмет заражения, а если диагноз подтвердится, местный житель получит целых 10 тысяч юаней ($1430).
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II
Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
Здоровье
ВОЗ позитивно оценила «агрессивность» России в борьбе с коронавирусом
Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Здоровье
Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство
Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство Российские и зарубежные фармпроизводители предлагают вывести процедуру закупки препаратов из-под действия 44-ФЗ.
Здоровье
Ученые нашли способ продлить жизнь на несколько лет
Как показал эксперимент, средняя продолжительность жизни участников благодаря контролю давления повысилась на шесть месяцев - три года.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.