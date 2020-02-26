Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России.

с чего всё началось

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн. Об этом сообщает газета "Ведомости". Решением суда Россия обязана компенсировать ущерб грузинским гражданам, принесенный массовой их депортацией в 2006 году.

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